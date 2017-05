Tahar Ben Jelloun est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 02/05/2017 à 10:06

Dans Romans, réédité chez Gallimard dans la collection Quarto, Tahar Ben Jelloun réunit onze de ses plus grandes œuvres, dont La Nuit sacrée qui lui a fait remporter le prix Goncourt en 1987.

"Romans", la compilation des oeuvres de Tahar Ben Jelloun

Conteur exceptionnel pétri de la tradition orale de son enfance marocaine, Tahar Ben Jelloun joue de la fuite de la cruelle réalité vers les rêves qui la rendent supportable. Ses romans sont tissés de nombreuses voix qui se répondent ou se heurtent en quête d'une identité multiple : le Maroc des origines, l'arabe langue maternelle, le français choisi pour l'œuvre littéraire.

Si ses personnages sont si vivants, c'est qu'il les a empruntés à son univers le plus proche : oncles et tantes, cousins et cousines. Au cours des onze romans, Tahar Ben Jelloun dessinent le portrait d'un des acteurs principaux, le Maroc depuis les années soixante, le pays qu' il lui a fallu fuir pour ses crimes d'État, fuir une pauvreté telle que ses enfants désespérés sont prêts à tout pour immigrer.



Dix-neuf mois de rééducation disciplinaire dans un camp militaire puis l'islamisation de la philosophie qu'il enseignait au lycée lui ont fait choisir la France où il a obtenu un doctorat de psychiatrie sociale. Tahar Ben Jelloun n'a cessé de militer pour l'alphabétisation des immigrés, contribuant à lever le silence qui pesait tant sur la fracture culturelle que sur leurs problèmes d'intégration. Son premier maître en écriture, son premier lecteur a été Jean Genet, un guide sévère auquel il reste fidèle : "Quand tu commences à écrire, me disait-il, sache qu'il y aura un lecteur qui te tiendra la main, si ce que tu écris ne l'intéresse pas, il retirera sa main et tu te retrouveras sans lecteur. Donc, il faut toujours penser à cet homme ou femme qui a pris la peine d'acheter ton livre pour le lire."

