publié le 21/02/2018 à 11:37

À 77 ans, Joan Baez va cesser de courir le monde. La star de la folk sort un nouvel album le vendredi 2 mars, avant de se produire une dernière fois sur scène, pendant dix soirs à l'Olympia au mois de juin prochain.



La chanteuse américaine a décidé de tirer sa révérence avec élégance. Elle entamera une tournée mondiale et chantera dix nouvelles reprises. "C'est la dernière fois que je pars en tournée. Six semaines dans un bus c'est fini, je n'ai plus 50 ans", reconnaît-elle, avouant avoir pris cette décision tout naturellement.

Son nouveau disque s'intitule Wistle Down The Wind. Joan Baez chantera plusieurs extraits de cet opus lors de sa résidence parisienne. Un concert très simple où elle interprétera également quatre ou cinq morceaux en français. Une manière de remercier son public. "Je ressens beaucoup de gratitude, je pense que le public va me manquer".

Dans ce nouvel album, l'artiste trace son sillon dans la musique folk avec ses chansons prônant l'amour et la paix. Joan Baez sera donc en concert du 4 au 17 juin à l'Olympia, à Paris.