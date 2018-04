publié le 06/04/2018 à 13:15

"J’aimais son insolence, sa fantaisie sa générosité inouïe…" Le comédien François Morel est le premier à réagir au décès de son ami, le chanteur Jacques Higelin décédé ce vendredi 6 avril à Paris à l'âge de 77 ans. Il était le père de trois enfants artistes, le chanteur Arthur H, la chanteuse Izia Higelin, et le réalisateur Kên Higelin.



"J’ai le souvenir d’un concert à Châteauroux avec mon fils qui avait alors une quinzaine d’années. Ce n’était pas son genre de musique. Mais il était reparti enthousiasmé par un concert qui avait duré des heures" raconte François Morel. "Jacques Higelin allait au bout du rock’n’roll et pouvait aussi faire des ballades d’une délicatesse inouïe. Il allait très loin et était magnifique sur scène".



Jacques Higelin était auteur, compositeur et interprète. "Sa poésie était ébouriffée comme sa chevelure (…) avec des images fortes et des textes que l’on veut réécouter pour leur grande richesse", confie François Morel.

Le chanteur avait su s’imposer avec des concerts uniques en leur genre, il passait du piano à l'accordéon ou la guitare et apostrophait son public. "Je me rappelle avoir chanté avec lui La Folle Complainte pour un hommage à Guy Bedos. J’en ai presque les larmes aux yeux en repensant à ce très beau moment".