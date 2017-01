Patricia Kaas démarre sa tournée : "Je peux vraiment m'exprimer"

La chanteuse vient de donner le coup d'envoi de son tour de chant. Dans un décor épuré, elle a livré une véritable performance et revisité ses classiques.

par Steven Bellery publié le 11/01/2017 à 10:24

Deux mois après la sortie de son nouvel album, qui porte son nom, Patricia Kaas vient de donner le coup d'envoi de sa nouvelle tournée. Après Kabaret et sa tournée Piaf, c'est la première fois depuis 2004 qu'elle part sur les routes avec son répertoire. La première a eu lieu le 11 janvier à Courbevoie, près de Paris. En début de spectacle, elle est apparue en fond de scène, les bras entremêlés aux rayons lasers. Talons aiguilles, pantalon et top noir, veste-kimono en soie. Elle s'est avancée pour entonner La Langue que je parle, extrait de son dernier album.



De ce nouvel opus, elle puisera dix titres, entourée de cinq musiciens. Elle navigue sur scène avec toujours autant d'élégance. Elle virevolte, elle danse, notamment sur Madame tout le monde, le single qui porte l'album. La scène est épurée. Il y a quelques bougies au sol, une grosse ampoule suspendue. Les jeux de lumière sont très modernes, tandis que Patricia Kaas flirte avec le jazz et le blues. Elle revient dans une robe noire et enchaîne avec un sexy Rose Kennedy, un langoureux Et s'il fallait le faire, puis réinvente totalement ses succès : Entrer dans la lumière, Mon mec à moi, Une fille de l'Est ou encore Mademoiselle chante le blues, parue il y a trente ans cette année.

Une véritable bête de scène

Un tour de chant de près de deux heures, durant lequel elle est impériale vocalement. On la savait bête de scène, elle est ici habitée et généreuse. Elle renoue avec son public et ses chansons, parce qu'elle voulait se "retrouver comme on m'a connue, mais j'ai quand même grandi (...) à 50 ans, tu es différente d'à 20 ou 30 ans." Son objectif n'était pas de surprendre : "(Je souhaitais) amener mes chansons à la musique que j'écoute, qui est éclectique (...). Dans les arrangements il y a tellement d'espace pour la voix que je me régale. Je peux vraiment m'exprimer."



En novembre, lorsqu'elle est venue dans Laissez-vous tenter, elle a annoncé vouloir plus de relief dans ses chansons. Elle l'explique d'ailleurs sur scène, cette envie de textes plus denses, plus engagés. Cela apporte un supplément d'âme à son concert, notamment grâce à des titres comme Adele, une chanson féministe. Elle a également chanté une chanson inédite en live, Sans tes mains.



Patricia Kaas est en tournée partout en France. Elle chantera le 20 janvier au Havre, les 26, 27 et 28 Salle Pleyel à Paris, puis dans tous les Zéniths. Le 1er février au Zénith de Nancy, le 2 au Zénith de Dijon, le 15 au Zénith d'Amiens ou encore le 4 mars au Zénith de Caen.