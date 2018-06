Indochine, Scorpions, Calogero dans 100% Live

publié le 18/03/2018 à 16:00

Indochine remplie les salles et c'est donc sans vraiment de surprise que le groupe inoxydable de Nicola Sirkis arrive en tête du baromètre mensuel Infoconcert. Il reste encore des places pour les voir le 18 avril à Nice, puis à partir du 23 juin

Retour de Scorpions le groupe de hard-rock allemand qui a su atteindre le grand public avec des ballades plus douces, ils seront le 22 à Nantes, le 24 à Clermont et le 26 à Limoges

Calogero, qui est un artiste qu'il faut absolument avoir vu sur scène, vient de commencer une tournée qui va le mener durant une année sur les scènes de France. Il sera le 22 à Nice, le 23 à Marseille, le 24 à Montpellier



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels



