Grégory Turpin : "J'ai découvert en Irak ce que c'était d'être un chanteur"

Grégory Turpin vient de publier un livre intitulé Chanter pour Dieu. Mais l'homme de 36 ans n'a pas toujours chanté. Au départ, il voulait être moine. "À 18 ans et deux mois, je suis rentré dans une communauté contemplative (carmel de Montpellier)." C'est là qu'il a renforcé sa foi découverte trois ans plus tôt. Il change ensuite de vie et devient chanteur. Il se produit seul avec sa guitare dans des cabarets à Toulouse. "Je commence à gagner ma vie dans des bars toulousains, ça commence à bien marcher pour moi."



Alors que tout se passait visiblement bien pour lui, c'est à ce moment-là que Grégory Turpin tombe dans la drogue. "Il y a une dépression liée au fait que je ne comprenne pourquoi je suis obligé de quitter cette communauté. Il y a une espèce de rupture avec ma foi. Je crois que la foi, ce n'est pas quelque chose de linéaire."

Après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, il finit par s'en sortir. Il sort aujourd'hui son cinquième album, baptisé Changer de vie. "Je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne nous rendent pas heureux, mais que l'on fait quand même. Parfois, il suffit de regarder un petit peu plus loin et un petit peu plus l'autre", explique ce chef de file de la pop-spirituelle qui a consacré une chanson à l'abbé Pierre et aux chrétiens d'Orient massacrés au Proche-Orient. Grégory Turpin a d'ailleurs donné trois concerts en Irak. "Avoir la foi en France, c'est plutôt facile. Là-bas, c'est un peu plus compliqué. C'est là que j'ai découvert ce que c'était d'être un chanteur."