Jeanne Mas déplore "le manque total de respect" dans la tournée "Stars 80"

publié le 16/04/2017 à 13:21

Round 2. Jeanne Mas continue à se confier au micro d'Eric Dussart et de Jade dans On fait la télé. Franche et directe, l'interprète de Johnny Johnny, qui gère sa carrière d'une main de fer dans un gant de velours, sait refuser les propositions alléchantes mais qui ne lui conviennent pas artistiquement. Elle a dit non à Danse avec les stars sur TF1, et non à la tournée Stars 80: "J'ai essayé au début. J'étais en live avec mes musiciens, mais je ne me sentais vraiment pas à l'aise là-dedans. Les personnes qui géraient ça étaient très dures avec les artistes, pas avec moi car je sais me défendre, mais avec d'autres il y avait un manque total de respect." déplore-t-elle. Et de nuancer: "Maintenant ça a changé." (voir video)



Une mésaventure qui n'empêche pas Jeanne Mas de faire la guest star dans la suite du film Stars 80. Elle révèle en exclusivité sur RTL avoir tourné une scène "très sympa d'anniversaire" dans le film de Thomas Langmann. En attendant de la voir sur grand écran, son nouvel album PH est en écoute sur les plateformes de streaming et son clip "Slash et moi" disponible sur youtube:



> Jeanne Mas - SLASH & MOI - Lyrics Vidéo OFFICIEL - Extrait de PH ALBUM 2017

Rendez-vous ce dimanche à 13H30 dans On fait la télé pour découvrir un zapping spécial Jeanne Mas, le Carnet de notes de la chanteuse, le Juke Box RTL dans lequel elle devra reconnaître des titres de 1984, l'année de son premier tube Toute première fois.

> Jeanne Mas déplore le "manque de respect total" dans la tournée "Stars 80" Durée : | Date : 16/04/2017