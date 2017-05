Grégoire dans la première heure

publié le 22/05/2017 à 01:01

Grégoire, c'est 5 albums produits en seulement 7 ans et plus de deux millions d'albums vendus. Il revient aujourd'hui avec de nouvelles compositions originales, notamment avec son nouveau single "C'est quand ?". Une fois de plus Grégoire démontre qu'il manie toujours aussi bien l'art de la ritournelle imparable.









La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Grégoire très complice avec Eric qui va évoquer sa passion du poker, son succès, les enfoirés et sa relation d'amitié avec Jean-Jacques Goldman, sans oublier la spiritualité : des confidences au programme.

> Grégoire - "C'est quand ?" [Official Video]

La playlist de Grégoire

1-DAMIEN RICE - 9 crimes

2-BRUCE SRINGSTEEN - The River

3-THE BEATLES - Let it be

4-ELTON JOHN - Bennie and the jets

5- RADIOHEAD - No surprises

6- DAVID BOWIE - Space Oddity