publié le 15/09/2017 à 10:30

Qui a dit que la Fête de l'Huma était uniquement politique ? Chaque année, des milliers de personnes se rassemblent afin d'assister à des conférences, des rencontres et des stands militants, mais également pour les nombreuses manifestations culturelles qui sont proposées. Concerts, projections de cinéma, spectacle d'art vivant, il y en a pour tous les goûts.



En 2016, la manifestation proposait 59 concerts, 10 expositions, la projection de 16 films ainsi que 12 spectacles, sans compter les nombreuses activités sportives. Près de 225 heures étaient ainsi consacrées aux activités culturelles.

Pour fêter ses 82 ans d'existence, La Fête de l'Huma organisé par le journal L'Humanité se déroule du 15 au 17 septembre 2017 au Parc départemental Georges Valbon à La Courneuve. Une nouvelle occasion de profiter de musiques ou des nombreux spectacles proposés, dont voici une petite sélection.

Les têtes d'affiche : Renaud et Iggy Pop

Les fidèles de la Fête de l'Huma seront confrontés à deux têtes d'affiches lors de ce week-end. L'iguane des Stooges revient à Paris pour enflammer la Grande scène, samedi 16 septembre à 21h45. Iggy Pop fait son retour triomphal en 2016, après avoir construit une carrière admirée par beaucoup d'artistes. Cette légende du punk sera à la Fête de l'Humanité pour réinterpréter ses plus grands titres ainsi que son dernier album, Post Pop Depression.



Autre temps fort, les amateurs de chanson française pourront (re)découvrir les textes poétiques et engagés de Renaud. Après s'être éclipsé pendant de longues années, le chanteur cabossé par la vie et l'alcool a fait un retour très acclamé en 2016 avec l'album Toujours Debout. Depuis, il enchaîne les tournées, toujours vêtu de son fameux bandana rouge. Il sera sur la Grande Scène de la Fête de l'Huma le dimanche 17 septembre à 17h50.

La secousse musicale : Gojira

Le festival va être secoué. Gojira sera présent vendredi 15 septembre sur la Grande Scène à 18h10 pour faire résonner ses sonorités metal à La Courneuve. Leur dernier album, Magma, a reçu les louanges de la critique internationale tandis que leur dernière tournée affichait complet. Dès le premier, le quatuor français va définitivement réveiller le public avec leur son sauvage.

Les découvertes : Gisèle Pape et la Messe des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence

La Fête de l'Huma est également l'occasion de profiter de spectacles et de découvrir des artistes que l'on ne voit pas ailleurs. Le public pourra ainsi découvrir Gisèle Pape qui fait son petit bout de chemin sur la scène dream pop avec ses chansons minimalistes et électroniques. L'artiste emportera avec elle les festivaliers le samedi 16 septembre à 15h20 sur la scène Zebrock.



Du côté des arts du spectacle, rencontre avec des bonnes sœurs modernes. Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence seront présentes pour promouvoir la joie et l'amour. Leur Messe, le samedi 16 septembre à 18h, promet un moment fort en émotion, drôle et puissant à la fois.

À voir : "120 battements par minutes" et "À voix haute"

La Fête de l'Humanité, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi des projections de films engagés ou sociaux, comme Patients, Le jeune Karl Marx ou La sociale.



Les personnes qui ont raté le phénomène cinéma de la rentrée pourront découvrir 120 battements par minute, le film qui a bouleversé la Croisette. Présélectionné pour représenter la France aux Oscars 2018, le long métrage suit les militants d'Act-Up Paris, une association qui lutte dans les années 1990 pour lutter contre le sida. Il sera diffusé le samedi 16 septembre à 17h30.



Autre oeuvre du septième art à découvrir : À voix haute raconte le concours Eloquentia, qui choisit "le meilleur orateur du 93". Préparés par des professionnels des étudiants de l'Université de Saint-Denis apprennent l'art difficile de la rhétorique et de la prise de parole en public. Il sera projeté le vendredi 15 septembre à 14h.