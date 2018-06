publié le 06/06/2018 à 13:37

Le trio L.E.J publie son deuxième album intitulé Poupées Russes. Il fait suite au premier disque qui n'était composé que de reprises. Un phénomène internet écoulé à plus de 350.000 exemplaires en 2015.



Quatre ans et 200 concerts plus tard, Lucie, Elisa et Juliette sont de retour avec douze chansons inédites. Le morceau titre est une ode à l'amitié du trio. Les chanteuses vivent toujours dans la même rue de Saint-Denis, près de Paris et vont fêter leurs 25 ans cette année.

Les trois copines d'enfance évoquent pêle-mêle dans leurs chansons l'époque, les réseaux sociaux, la nuit, le danger du buzz et s'interrogent : "Sous prétexte qu'on est belles faudrait être polies et s'taire"? On adore leur franc-parler et leur énergie qu'on entend tout au long de cet album inclassable. De la musique classique aux rythmes urbains en passant par la chanson française, le trio l'assure : cet album est "un mashup d'influences".

Avec la sortie de l'album Poupées Russes, le trio L.E.J sera en tournée dès le 29 septembre et passera par la salle Pleyel, à Paris, le 26 octobre prochain.

Véronique Sanson revisite ses chansons en duos

Véronique Sanson prépare un album de duos, intitulé Duos volatils. dont la sortie est prévue au mois de septembre. La chanteuse va revisiter plusieurs de ses succès en compagnie d'amis chanteurs.



Au sein de ce joli casting, on y retrouvera Patrick Bruel, la famille Chedid, Michel Jonasz, Bernard Lavilliers, Eddy Mitchell, Alain Souchon, Juliette Armanet, Jeanne Cherhal, Julien Doré, Tim Dup, Vianney ou encore Zaz.



Si Véronique Sanson avait émis cette idée de projet avant de se raviser, elle avait envie de chanter avec tel ou telle artiste et de "réécouter ces chansons autrement". Pour la chanteuse, "c'est un album de partage et d'osmose formidable". Comme premier extrait de ce prochain opus, Véronique Sanson a choisi de reprendre Besoin de personne en duo avec Christophe Maé.



Elle sera en tournée jusqu'à fin décembre et ouvrira notamment les Francofolies de la Rochelle le 11 juillet avec une Fête à Sanson partagée avec Vianney, Souchon ainsi que Chris et Stephen Stills.