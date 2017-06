Les Vieilles Canailles sur scène et dans 100% Live

publié le 11/06/2017 à 16:01



Les Vieilles Canailles, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ont commencé leur tournée. Les trois amis qui se connaissent depuis 50 ans ont rassuré leurs fans sur le plateau des infos de TF1, ils verront bien un spectacle hors normes avec trois bêtes, ou bestioles selon Dutronc, de scène.

Mais si vous êtes plus funk un autre groupe du fond des âges revient hanté les scènes de France, Kool and the Gang , ils seront au Grand Rex à Paris, le 16 juin,et le 17 au Mans.



Bernard Lavilliers est On the road again dès ce soir à Cahors puis un peu partout en France avant d'occuper l'Olympia de Paris du 24 novembre au 3 décembre



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Sur scène cette semaine

Les VIELLES CANAILLES - Vieille canaille

Christophe MAE - Il est où le bonheur ? (Live grand studio 28/05/2016)

Julien DORÉ - Le lac (Live grand studio 22/10/2016)

KOOL & THE GANG - Get down on it (Live in denver 2005)

Bernard LAVILLIERS - On the road again (Live grand studio 11/01/2014)

SHY'M - Veiller tard (Live grand studio 17/10/2015)

AMIR - J'ai cherché (Live grand studio 25/06/2016)

Benjamin BIOLAY - Roma (Amor) (Live grand studio 27/05/2017)

Evénement Live : One Love Manchester

Coldplay - Don't look back in anger (One love Manchester 04/06/2017)

> Coldplay - "Don't Look Back in Anger" [Live at One Love Manchester 2017] (Oasis Cover)

Le live préféré de Marc Jolivet et Eric Serra

Le live préféré de ; Marc Jolivet

(Monkeys in Bercy)

Le live préféré de ; Eric Serra

Rory Gallagher - Tore down (Live a Montreux 1975)

> Rory Gallagher "Tore Down" (1972) Savoy Limerick

