Qui est Ennio Morricone, le compositeur de célèbres musiques de films ?

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez sûrement déjà entendu ses mélodies. Ennio Morricone fait partie des plus célèbres compositeurs de musiques de films. L'Italien en a déjà écrit plus de 500 pour le cinéma et la télévision. Le jeudi 21 septembre 2017, l'auteur-compositeur dirigera l'Orchestre Symphonique National Tchèque ainsi qu'un chœur de 75 choristes à l'AccorHotel Arena à Paris, pour jouer ses plus grands succès. La billetterie ouvre aujourd'hui.



"Succès", le mot est presque trop faible pour parler des compositions qui ont marqué ses 60 années de carrière. Le chef d'Orchestre est en effet le papa des musiques d'Il était une fois dans l'Ouest, Pour une poignée de Dollars et de Le bon, la brute et le truand, de Sergio Leone. Une collaboration qui lui offrira une reconnaissance quasi immédiate à l'international. Au sujet de leur partenariat, le réalisateur avait déclaré : "C'est comme un mariage que les catholiques avaient l'habitude de faire avant les lois sur le divorce".

Beaucoup, beaucoup de prix

Le compositeur à la musique variée a travaillé avec beaucoup d'autres grands noms tels que Gillo Pontecorvo, Bernardo Bertolucci, Roman Polanski, Warren Beatty, Oliver Stone ou encore Pedro Almodovar. Des collaborations primées à de nombreuses reprises : un Golden Lion, deux Oscars, trois Golden Globes, trois Grammy Awards, 27 disques d'or…

Récemment, ses partitions pour le film Les huit salopards, ont été récompensées par un Golden Globe et un BAFTA dans la catégorie "Meilleure musique originale". Toujours pour ce même film, il a également reçu le prix de la "Meilleure musique de Film" au New York Film Critics Awards, ainsi que l'Oscar de la "Meilleure partition originale" (le premier de sa carrière). À l'heure actuelle, il a déjà vendu plus de 70 millions de disques.

Une musique "absolue"

Son succès vient de sa philosophie artistique. Ce qu'il veut et a toujours voulu, c'est faire de la musique "absolue". Ennio Morricone ne compose pas en fonction d'un type de film ou d'un scénario. Ses musiques existent par elles-mêmes et de façon indépendante. Certaines ont ainsi été réutilisées dans des films plus récents de Quentin Tarantino comme Kill Bill, Boulevard de la mort, Inglorious Basterds et Django Unchained.



À 88 ans, il est aujourd'hui en pleine tournée européenne. Ennio Morricone a donné un avant-goût de ce que serait son concert : "Bien sûr, seront toujours présents les grands classiques écrits pour les westerns de Sergio Leone ou pour Mission, mais cette fois, d’une manière générale, l’expérience ne sera pas exactement la même. Je pense y inclure le fruit de ma collaboration avec Quentin Tarantino ainsi que quelques compositions pour les films de Leone que je n’avais pas jouées lors des tournées précédentes.”

