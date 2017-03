publié le 10/03/2017 à 10:42

La dynastie de Jean-Sébastien Bach et de ses fils est l'objet de l’album Classique d’Or RTL du mois. Le nouvel opus de Jean Rondeau, jeune claveciniste interprète leurs œuvres dans son album Dynastie. Une victoire de la musique en tant que Révélation Soliste, en 2015, voici son 3e album.



Jean Rondeau a horreur qu’on lui parle de son look de chanteur pop, de ses cheveux en pétard, de sa grosse barbe et de ses chemises à carreaux… Il refuse de porter une étiquette, et oui, sauf que dans le classique son allure dénote, surtout pour un joueur de clavecin, alors difficile de ne pas en parler.

Il a énormément de talent. Sa carrière est d’ailleurs allée très vite et aujourd’hui, il est toujours entre deux avions qui l’emmènent du Japon aux États-Unis en passant par l’Europe. Son nouvel album s’ouvre sur le concerto n°1 de Jean-Sébastien Bach, il est suivi par un autre concerto, en fa mineur, fougueux, signé Jean-Chrétien Bach (sur les 20 enfants de Bach, 4 sont devenus compositeurs).

Un album techniquement très solide, au son subtil, rythmé tout en restant léger

"Dynastie" de Jean Rondeau est le Classique d'Or RTL du mois Crédit : Erato

Le clavecin souffre de son image. Associé à la noblesse, il a disparu à la Révolution. Brûlé, jeté par les fenêtres. Aujourd’hui, alors que les œuvres baroques ont le vent en poupe, l’instrument revit et Jean Rondeau y contribue grandement.



Aux côtés de Jean Rondeau, il y a 5 musiciens : au violon, à l’alto, au violoncelle, à la contrebasse et au basson. Un album techniquement très solide, au son subtil, rythmé tout en restant léger. Plein d’émotions, Bach et ses fils avaient l’art d’aller de la joie à la retenue. Ce Classique d’Or du mois est un grand cru, il parait vendredi 10 mars chez Erato. Vous retrouvez Jean Rondeau en concert le 21 mars à Poitiers, le 26 mars au Théâtre des Champs Elysées à Paris, le 14 avril à Dijon et le 18 mai à Lille.

> Jean Rondeau records 'Dynastie': Harpsichord Concertos J.S. Bach & Sons Durée : | Date : 10/03/2017