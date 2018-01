Petite vague de belles nouveautés 2018 dans l'Heure du Jazz

publié le 14/01/2018 à 19:15

Belle nouveauté dans son habillage, ou plutôt son déshabillage (vous comprendrez en voyant la pochette de l'album) mais aussi dans son contenu, l'album live de Melody Gardot "Live in Europe" débute cette Heure du Jazz.

La Française Camille Berthaud est la nouvelle découverte des voix féminines du jazz, on en goûte une pépite mais on la retrouvera plus complètement bientôt dans le Grand Studio de RTL.

Moins neuf avec ses 76 ans, mais toujours aussi créatif, Chick Corea revient avec un album "Chinese Butterfly" dans lequel un petit jeunot de 72 ans l'accompagne, Steve Gad



Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

Melody Gardot « Over the Rainbow »

Gerry Mulligan « Revelation »

Camille Bertault. « Comment te dire adieu. »

Pat Metheny Unity Group. « Born »

Jamie Cullum. « When I get famous »

Chick Corea. « Chinese Butterfly »

Catherine Russell. « I've got that thing »

Kennedy Administration. « Don't forget to smile »

Kyle Eastwood « Movin'»

