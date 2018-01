Sarah Vaughan, Melody Gardot, Michel Legrand dans l'Heure du Jazz

publié le 21/01/2018 à 19:15

D'abord un petit retour en 1974, deuxième album de Tom Waits, une voix plus claire, un style très jazzy, alors pourquoi ne pas se faire plaisir. Puis un autre pianiste, Brad Mehldau, sans doute le meilleur pianiste de jazz actuel, dans un morceau extrait de son album de 2004.

Au chapître des nouveautés, on écoute un nouvel extrait du très beau live de Melody Gardot que l'on a découvert la semaine dernière, et aussi un morceau du nouvel album de Clovis Nicolas. Ce musicien de jazz français a fait une très belle carrière aux Etats-Unis, c'est d'ailleurs à Brooklyn qu'il a enregistré "Freedom Suite Ensuite".

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

Tom Waits «Semi suite »

Brad Mehldau « Still crazy after all these years »

Melody Gardot. « Les étoiles. »

Louis Hayes. « Silver's serenade »

David Murray. « Kush »

Clovis Nicolas. « You or me »

Michel Legrand. « Quand ça balance »

Dr Lonnie Smith. « Devika »

Laila Baiali « Wind »

Sarah Vaughan « Shulie a bop »

