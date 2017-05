Deep Purple, Cranberries dans 100% Live

publié le 28/05/2017 à 16:01



On va encore voir de la fumée sur l'eau dans ce 100% Live, avec les chevelus, blanchis, de Deep Purple qui seront le 1er juin au Zénith de Lille, le 3 à Paris et le 16 à Nantes



Autre groupe de revenants, mais plus récent, les Cranberries sont aussi en tournée. Pour entendre la voix unique de Dolores O'Riordan, il faudra aller le 30 mai à Tours, le 31 à Lyon ou le 2 juin à Nantes.

Sanseverino n'a pas sorit de nouvel album depuis deux ans, mais il s'offre le 30 mai une salle mythique des amateurs de jazz, style dont il est assez proche, le New Morning à Paris.



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée

Les votes sont clos, les quatre finalistes enregistre leur premier Grand Studio lundi sur la scène de RTL pour y assister vous pouvez vous inscrire ici

DEEP PURPLE - Smoke on the water (Live in Tokyo 2014)

The CRANBERRIES - Ode to my family (Live at the feile festival 1994)

Julien DORÉ - Coco câline (Live grand studio 22/10/2016)

TEXAS - Let's work it out (Live grand studio 22/04/2017)

IMANY - You will never know (Live grand studio)

SANSEVERINO - Le petit bal perdu (Live grand studio 27/09/2014)

VIANNEY - Pas là (Live grand studio 26/11/2016)

DEPECHE MODE - Just can't get enough (Live in Berlin)

Les Grands albums Live : Dutronc au Casino de Paris

Jacques Dutronc - L'opportuniste

> Jacques Dutronc - L'Opportuniste [Live@Casino De Paris 1992]

Le live préféré de Jean-Marie Bigard et Eric Judor

Le live préféré de ; Jean-Marie Bigard

Fredericks Goldman & Jones - Là-bas

Le live préféré de ; Eric Judor

Prince - Mountains / Shake your body (Down to the ground)

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio.