RTL sur son 31 - édition 2017
REPLAY - RTL sur son 31. Un programme présenté par Georges Lang.
Revivez cette grande soirée de musique présentée par l'animateur des nuits de RTL, Georges Lang. Toutes les équipes de RTL vous souhaitent une belle année 2018.
UPTOWN FUNK - MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS
A LITTLE LESS CONVERSATION - ELVIS VS JXL
POWER OF LOVE - HUEY LEWIS & THE NEWS
SHAKE IT OFF - TAYLOR SWIFT
FEELS - CALVIN HARRIS w/ PHARELL WILLIAMS & KATY PERRY
SHAPE OF YOU - ED SHEERAN
EASY LOVER - PHIL COLLINS & PHILIP BAILEY
GIVE ME THE NIGHT - GEORGE BENSON
SLOW HANDS - NIALL HORAN
ATTENTION - CHARLIE PUTH
BILLIE JEAN - MICHAEL JACSKON
STAR BOY - THE WEEKEND & DAFT PUNK
STREET LIFE - THE CRUSADERS w/ RANDY CRAWFORD
PICK UP THE PIECES - AVERAGE WHITE BAND
GET UP ( I FEEL LIKE BEING A SEX MACHINE ) - JAMES BROWN
KISS - PRINCE & THE REVOLUTION
24 KARAT MAGIC - BRUNO MARS
STAYIN' ALIVE - THE BEE GEES
LET'S DANCE - DAVID BOWIE
CAN'T STOP THE FEELING - JUSTIN TIMBERLAKE
SWEET SOUL MUSIC - ARTHUR CONLEY
SOUL MAN - SAM & DAVE
UPSIDE DOWN - DIANA ROSS
HAPPY - PHARELL WILLIAMS
TITANIUM - DAVID GUETTA & SIA
I CAN'T STOP - AL GREEN
GOT TO GET YOU INTO MY LIFE - EARTH, WIND & FIRE
LADY MARMELADE - LABELLE
ANOTHER STAR - STEVIE WONDER