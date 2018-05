publié le 04/05/2018 à 11:59

Près de deux ans après l'immense succès d'Encore un soir, Céline Dion prépare un nouvel album anglophone, le premier depuis Loved Me Back to Life paru il y a cinq ans. En 2016, la star canadienne avait déjà partagé une ballade intitulée Recovering, à paraître sur son prochain opus.



Alors qu'on pensait qu'elle allait sortir le premier single officiel de ce futur album en anglais, Céline Dion a créé la surprise en publiant hier après-midi le clip d'un morceau intitulé Ashes. Il s'agit de la bande-originale du film Deadpool 2 qui sort le 16 mai. La chanson s'accompagne d'un clip décalé, montrant la chanteuse sur une scène alors que le super-héros masqué danse à côté d'elle.

Encore une bande-originale persifleront certains fans. Il y a pile un an, Céline Dion avait enregistré un titre pour le film La Belle et la Bête. L'album anglais est attendu pour la fin de l'année, à moins qu'il ne soit repoussé. En effet, la chanteuse souffre d'un trouble à l'oreille qui nécessite une opération. Une intervention chirurgicale qui l'empêche déjà d'honorer des concerts à Las Vegas.

Un retour pop-électro pour Joyce Jonathan

Autre nouveauté du jour signée Joyce Jonathan. La chanteuse prépare son quatrième disque, deux ans après son dernier opus Une place pour moi et son duo avec Vianney. Elle dévoile ce vendredi le premier titre intitulé On dont elle signe les paroles.



Un morceau inédit aux couleurs pop-électro pour un résultat frais et efficace. Cette nouvelle chanson sera le titre du prochain album de Joyce Jonathan, qui fera son retour au rayon disques à la rentrée.

Le nouvel album blues de Ben Harper

Côté international, Ben Harper publie un nouvel album avec Charlie ­Musselwhite intitulé No Mercy In This Land. Il s'agit de leur deuxième disque à quatre mains et deux voix signant un formidable exercice de style. Un album de pur blues pour les deux musiciens que tout oppose : 25 ans d'écart mais une incroyable complicité musicale pour le chanteur et le célèbre harmoniciste.



Sur leur première collaboration, Ben Harper et Charlie Musselwhite se cherchaient, se découvraient, se vouvoyaient. Dans ce nouveau disque ils se tutoient et explorent la thématique de l'amitié et du pardon. Pour le chanteur américain, le blues est "une exploration du cœur". "C’est trouver le chemin vers la profondeur des sentiments, qu’ils soient heureux ou tristes".

