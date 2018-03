Nobel de littérature : Bob Dylan sort enfin de son silence

publié le 29/10/2016 à 04:55

L'annonce en avait surpris plus d'un. Le 13 octobre dernier, Bob Dylan recevait le prix Nobel de littérature. Il n'avait pas répondu aux appels répétés de l'académie suédoise et n'avait réagi d'aucune façon à cette récompense. Ce qui lui avait valu de vives critiques, notamment de la part d'un membre de l'Académie, qui avait accusé le chanteur d'être "impoli et arrogant". Quinze jours après l'attribution, Bob Dylan sort enfin de son silence. Dans un entretien accordé au Daily Telegraph le 28 octobre, le chanteur a ainsi qualifié sa récompense de "stupéfiante" et "incroyable".



"C'est difficile à croire", confie le musicien au quotidien britannique. "Qui rêverait d'un truc pareil ?". Visiblement l'homme a encore du mal à digérer qu'il ait été choisi parmi tant d'autres. Quant à la question de savoir s'il ira ou non à Stockholm le 10 décembre prochain pour assister au banquet organisé par le roi de Suède en l'honneur des lauréats de prix Nobel, Bob Dylan répond : "Absolument... Pour autant que cela soit possible".

Une première pour un musicien

L'Américain est le premier homme de musique à recevoir le prix Nobel de littérature. Ce club de privilégiés parmi les privilégiés inclut des membres très prestigieux du monde des lettres et de la politique aussi. Ainsi Winston Churchill avait reçu ce prix en 1953. L'année d'après c'est Ernest Hemingway qui avait eu les honneurs. Dans le club on retrouve également George Bernard Shaw (1925), William Faulkner (1949), Patrick Modiano (2014), Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008) ou encore Gabriel Garcia Màrquez (1982).