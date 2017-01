Découvrez la liste complète des invités de Michel Drucker dans son nouveau numéro de "Vivement Dimanche" du 8 janvier 2017.

Crédit : ZIHNIOGLU KAMIL/SIPA Claude Francois Junior le 14 mars 2015 à Paris.

par Eléanor Douet publié le 07/01/2017 à 17:25

Artistes et personnalités du PAF sont réunis sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker, dimanche 11 décembre. Il n'y aura pas de Vivement la télé ce dimanche puisque France 2 retransmet le match de rugby Toulon-Lianelli Scarlets.



À 18h45, l'animateur recevra Charles Aznavour. Le chanteur sera en concert au Palais des Sports de Paris les 21, 26 et 28 décembre prochains. Michel Drucker recevra également Pascal Obispo, ou encore l'animateur de La Grande Librairie sur France 5, François Busnel.



Seront également invités Valérie Maurice, Bruno Guillon et Olivier Minne à l'affiche de la pièce Un chapeau de paille d'Italie, qui sera diffusé le 25 décembre à 20h50 sur France 2. Les acteurs José Garcia et André Dussolier prendront place sur le canapé rouge pour parler du film de Nicolas Bénamou À Fond, en salles le 21 décembre.