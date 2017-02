Vincent Dedienne est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 08/02/2017 à 10:29

"Les bios (très) interdites" de Vincent Dedienne

C'est l'un des humoristes les plus en vue en ce moment ! Vincent Dedienne, que vous avez peut-être déjà remarqué dans Le Supplément de Canal + et qui cartonne depuis la rentrée dans Quotidien avec Yann Barthès, vient de publier Les bios (très) interdites chez Flammarion, un condensé de ses célèbres chroniques.

"Les bios (très) interdites" de Vincent Dedienne (Flammarion)

Cet ouvrage rassemble les portraits décalés de célébrités passées par l’émission Le Supplément et d’autres figures légendaires disparues depuis des dizaines d’années. Les chroniques de Vincent Dedienne sont formées de fausses biographies de personnalités telles que Karim Benzema, Alain Juppé, Laurence Parisot ou encore Karl Lagerfeld. Avec des anecdotes sur les coulisses de l'émission et des biographies inédites de personnes que l'humoriste aurait souhaité recevoir : Charles de Gaulle, Nicolas Sarlozy, Simone Signoret, etc.

Vincent Dedienne sur scène avec son one-man-show

"S'il se passe quelque chose", le spectacle de Vincent Dedienne

En pleine tournée avec son spectacle S'il se passe quelque chose, le jeune humoriste était déjà passé sur la scène du Trianon à Paris en décembre et janvier derniers. Fort de son succès, Vincent sera de retour une dernière fois dans cette salle pour les prolongations les 1er, 2 avril prochains.

