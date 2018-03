publié le 16/03/2018 à 23:47

Elle est un personnage extrêmement coloré et attachant. Parmi les candidats toujours plus sportifs et enragés qui peuplent les îles Koh-Lanta, elle faisait figure d'exception. Julie a su séduire ses compagnons et les téléspectateurs.



Sélectionnée pour être l'une des aventurières du Combat des héros, l'édition All-Stars de Koh-Lanta, Julie n'a pas changé. Sa gentillesse, son enthousiasme et sa naïveté n'ont cependant pas suffi pour la maintenir dans la compétition. À la première épreuve, ses camarades qui avouaient pourtant "ne rien avoir contre elle", l'ont majoritairement exclue de la compétition.

Mais nouvelle règle aidant : Julie a rejoint l'île de l'Exil ou elle pourra tenter de regagner sa place dans l'aventure. Mais sur cette île, elle est seule, accompagnée d'une petite centaine de bernard-l'hermite. Une solitude qui provoque chez la jeune femme des réactions qui amusent beaucoup les internautes. Joie de continuer l'aventure, petite chanson de Céline Dion, dialogue avec un bernard-l'hermite et ouverture d'une noix de coco avec un tire-bouchon artisanal. Les internautes sont enchantés.

#KohLanta Les Tutos de Julie : comment ouvrir une noix de coco avec une branche ? pic.twitter.com/w1qxF6xGa2 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 16 mars 2018