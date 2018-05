publié le 19/05/2018 à 17:43

Un parfum de scandale à Cannes. Au-delà du tapis rouge et de l'amour du cinéma, certains dérapages ont marqué l'histoire de la Croisette. Que ce soit un réalisateur comme Maurice Pialat en 1987, ou encore le sein de Sophie Marceau, ces moments forts sont restés dans les mémoires. La 71e édition du Festival, qui se termine samedi 19 mai, est l'occasion de se replonger dans l'histoire de la Croisette et de (re)découvrir ces polémiques.



Au fil des années, des milliers de réalisateurs et d'acteurs ont foulé les marches du tapis rouge. Un défilé de robes glamour, smokings bien repassés, sourires brillants.., mais tout n'est pas aussi "parfait". Il y a des moments où les nerfs lâchent et la parole se libère. Sans oublier les coups de vent importuns qui dévoilent un sein et/ou une fesse en pleine montée des marches.



1. La blague de Laurent Lafitte à Woody Allen

Laurent Lafitte a fait fort pour sa première présentation du Festival de Cannes 2016. Sur la scène du Palais des Festivals, l'humoriste français s'adresse un moment au réalisateur Woody Allen, venu présenter Café Society pour l'ouverture du Festival. "Ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe, alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis", lui déclare Laurent Lafitte, créant un malaise palpable dans toute la salle.

Le lendemain, l'humoriste prend la parole pour désamorcer la polémique : "C'était censé être une blague sur le puritanisme américain et le fait qu'il est étonnant qu'un réalisateur américain veuille faire autant de films en Europe", dans le magazine américain The Hollywood Reporter.

2. Maurice Pialat hué lors de la remise de la Palme d'or

En 1987, la Palme d'or est attribuée à Maurice Pialat pour Sous le soleil de Satan. L'adaptation avec Gérard Depardieu du roman éponyme de Georges Bernanos. L'assistance conteste cette Palme et se met à huer le réalisateur au moment du verdict. Catherine Deneuve, qui est aussi sur scène demande alors au public de laisser le réalisateur s'exprimer.



"Je ne vais pas faillir à ma réputation, et vais vous dire que je suis content pour les cris et les sifflets que vous m’adressez. Si vous ne m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus", déclare Maurice Pialat avant de brandir son poing en l'air, en signe de victoire.

3. Quentin Tarantino et son doigt d'honneur

Comme pour Maurice Pialat en 1987, la Palme d'or de 1994 fait polémique. C'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino qui remporte le prix. Hué, sifflé pendant de nombreuses minutes, le réalisateur garde son calme, sourit, s'éponge le front. Puis devant une énième critique qui hurle "Quelle daube !", Quentin Tarantino répond par un doigt d'honneur, devant le casting du film qui ne bronche pas.

4. Le sein et la culotte de Sophie Marceau

Pas de chance pour Sophie Marceau. En 1999, l'une des actrices préférées des Français s'apprête à monter les marches du Palais des festivals. Elle porte une robe à bretelles. En quelques secondes, l'une d'elles craque, libérant le sein de l'actrice. Cela a duré quelques secondes, mais c'est assez pour le moment soit photographié et filmé. En 2005 et 2015, c'est à cause du vent que Sophie Marceau avait dévoilé sa culotte, encore une fois sur le tapis rouge.

5. Madonna crée un mouvement de foule

Madonna n'a jamais été primée à Cannes, mais sa première venue est restée dans les annales. En 1991, elle fait la promotion de In Bed With Madonna. Un documentaire qui retrace les coulisses et les scandales de sa tournée Blond Ambition Tour.



Le film est présenté hors compétition et lors de son arrivée sur la Croisette, la pop star provoque une émeute, malgré le service d'ordre renforcé. Un mouvement de foule redoublée lorsqu'elle dévoile sa tenue signée Jean Paul Gaultier, un déshabillé blanc avec la célèbre brassière conique.

6. Le dérapage de Lars Von Trier

Le réalisateur danois Lars Von Trier secoue fortement la Croisette en 2011. Alors en pleine conférence de presse pour son film Mélancholia, au côté du casting dont Kirsten Dunst. Déjà réputé pour son côté provocateur, il choque l'assistance en évoquant sa sympathie pour Hitler. L'actrice est très gênée tandis que Lars Von Trier continue de s'enfoncer : "Je comprends Hitler". Il aura beau se justifier en parlant d'une simple blague, le réalisateur est désigné "persona non grata" à Cannes et quitter le festival.

7. Cannes fait Mai 68

Mai 68 n'a pas seulement concerné Paris. Pour sa 21e édition, le Festival de Cannes est perturbé par la révolution. Les réalisateurs François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Lelouch, Claude Berri, Roman Polanski, Louis Malle et Jean-Pierre Léaud affirment alors leur solidarité avec le mouvement étudiant cannois. Le cinéaste Milos Forman retire son film de la compétition, imité par ses confrères. Le festival s'arrête plus tôt que prévu et aucune Palme n'est décernée cette année-là.

8. Isabelle Adjani boudée par les photographes

Pour le Festival de Cannes de 1983, Isabelle Adjani est sur la Croisette pour L'Été meurtrier de Jean Becker. Si le film en compétition officielle repart les mains vides, l'actrice de 28 ans crée un scandale historique. Lors du traditionnel photo-call du Festival où acteurs et réalisateur prennent la pose, Isabelle Adjani refuse de se prêter au jeu. Les photographes furieux décident de la boycotter lors de la Montée des marches, ils déposent tous alors leurs appareils photos à leurs pieds dans un geste symbolique et tournent le dos à l'actrice.