Camille Lou bientôt vedette d'une nouvelle série médicale sur TF1

publié le 23/02/2017 à 20:09

Camille Lou poursuit sa carrière sur le petit écran. Après avoir électrisé la piste de Danse avec les stars avec Grégoire Lyonnet, la jeune artiste de 24 ans sera bientôt l'une des vedettes de Bracelets Rouges, la nouvelle série médicale de TF1, révèle Le Parisien.



Cette mini-série de six épisodes est une adaptation de Polseres vermelles, une production espagnole diffusée en 2011 et que les certains téléspectateurs français ont peu découvrir sur la chaîne Numéro 23. La série a déjà fait l'objet d'adaptation en Allemagne mais aussi aux États-Unis, sur la Fox.

Bracelets Rouges racontera le quotidien de médecins et de jeunes patients, victimes de maladies ou d'accidents graves qui s'unissent afin de mieux affronter les épreuves de l'hospitalisation. Ils portent tous un bracelet rouge avant de passer au bloc opératoire. Le récit est inspiré de l'histoire vraie de l'écrivain et réalisateur espagnol Albert Espinosa Puig qui a passé une partie de son enfance à l'hôpital.

Camille Lou sera entourée de stars

Le tournage a déjà débuté et se déroulera entre Paris et Arcachon jusqu'au 20 mai prochain. Réalisée par Nicolas Cuche, la série réunira un casting rempli de personnalités : Michaël Youn, Isabelle Gélinas , Guy Lecluyse ou encore Jean-François Carey, Mathieu Madénian, Pascal Elbé ou encore Cristiana Reali. On ne connaît pas encore pour le moment le rôle de Camille Lou dans cette nouvelle fiction très attendue.