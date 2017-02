VIDÉO - ONPC : Jean-Marie Bigard se rachète auprès des femmes

publié le 19/02/2017 à 04:02

Il est bien difficile de s’imaginer l’auteur du Lâcher de salopes devenir un fervent défenseur des femmes. C’est pourtant l’exercice auquel s’est attelé Jean-Marie Bigard dans son dernier spectacle Nous les femmes. Devant la chroniqueuse Vanessa Burggraf ou encore la dessinatrice féministe Pénélope Bagieu, l’humoriste a tenté de redorer son blason, en démontrant que son humour ne reposait pas que sur des lourdeurs et des blagues féminines.



Et Jean-Marie Bigard a partiellement réussi son pari en évoquant notamment les parties de son spectacle où il s’inspire de son rôle de père. "Dès que t’as un enfant, on dit qu’on t’a arraché une couille, et moi, j’ai eu des jumeaux", lance-t-il, goguenard. Une illustration de sa nature de “curseur", comme le décrit par la suite Yann Moix, "qui s’adapte à la sensibilité des gens".

http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche/videos/jean-marie_bigard_-_on_nest_pas_couche_18_fevrier_2017_onpc_19-02-2017_1488805?origin=ftvsite_homepage

Pendant la majorité de son spectacle l’humoriste est d’ailleurs travesti et endosse le rôle d’une femme qui "attrape les hommes par les couilles et elle les mets devant le fait accompli". L’humoriste sera également bientôt à l’affiche de Chacun sa vie, de Claude Lelouche, dans le rôle d’un médecin qui veut traiter ses patients par le rire.