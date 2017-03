publié le 09/03/2017 à 11:21

Invitée sur RTL pour parler de Chacun sa vie, le nouveau film de Claude Lelouch, Liane Foly n'a pu s'empêcher de montrer ses talents d'imitatrice. La chanteuse a prouvé qu'elle pouvait parler avec la voix légendaire de l'humoriste, assise face à elle, et avec qui elle partage l'affiche de Chacun sa vie.



"Je ne sais pas si je suis prête [à faire ça] le matin", répond-t-elle en reprenant le timbre rauque de la comédienne, et de demander à la vraie Chantal Ladesou si "ça va bien ?", déclenchant l'hilarité générale dans le studio de RTL. Grand voix de la chanson française, qui vient de sortir un disque, Liane Foly aime emprunter celle des autres, elle a d'ailleurs notamment démontré ses talents d'imitatrice lors d'un spectacle La Folle Parenthèse entre 2007 et 2009.

En tout cas, l'imitation offerte par Liane Foly a bien fait rire et impressionné Claude Lelouch, venu présenter son nouveau film bien-sûr, mais aussi Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, sous oublier la principal intéressée, Chantal Ladesou. Tous sont à l'affiche de Chacun sa vie, le prochain long-métrage de Lelouch, qui sort en salles mercredi 15 mars. Autre membre de ce casting de rêve, Johnny Hallyday, qui joue lui-même le rôle d'un de ses sosies ! "On ne sait jamais où on est, on sait jamais si c'est Johnny ou son sosie", commente Claude Lelouch.