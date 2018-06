Sondage : Brigitte Macron aussi populaire que Bernadette Chirac

publié le 07/06/2018 à 10:59

Les images des récents orages continuent ce matin encore de faire la une de bon nombre de vos journaux, voilà une étude pas vraiment rassurante. Les ouragans vont de moins en moins vite. C'est ce que révèle une étude publiée par la prestigieuse revue scientifique Nature, et relayée ce matin par L'Obs. Moins vite oui. Et alors ? qu'est ce que ça change allez-vous me dire ? Et bien plus un cyclone est lent, plus il est violent, et donc souvent meurtrier et destructeur.



C'est, disent les chercheurs la conséquence directe, une fois encore, du réchauffement climatique. Quand la température augmente, la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère augmente elle aussi. Ça veut donc dire plus de pluie.

Si l'on en croit cette étude, un ralentissement de 10% comme celui qu'on a constaté ces 60 dernières années pourrait doubler, au moins localement les quantités de pluies et donc les dégâts causés par les inondations.

Harvey, qui avait fait du sur place au-dessus du Texas au moins d'août dernier pendant une semaine, pourrait devenir la norme. 89 personnes avaient été tuées, plus de 200.000 maisons détruites.

Brigitte Macron plus populaire que son époux

Elle s'affiche, c'est de saison avec un parapluie ce matin à la une de Paris Match. Un an après son arrivée à l'Élysée, Brigitte Macron s'est confiée à l'hebdomadaire. Pas question d’être une potiche, elle le répète, elle veux en revanche bien jouer les groupies. "Je suis, rappelle-t-elle, l'épouse d'Emmanuel Macron avant d’être celle du chef de l'État".



Brigitte Macron est ultra populaire, presque autant que Bernadette Chirac. C'est ce que révèle le tout premier sondage réalisé par l'Ifop pour Paris Match. L'épouse du président de la République recueille 67% d'opinions favorables, 25 points de plus que son mari.



Et elle séduit la droite comme la gauche, et c'est plus étonnant la France insoumise, presqu'un militant sur 2. "Seuls les soutiens de Marine Le Pen ne cèdent pas à son charme, écrit Bruno Jeudy. Les 3/4 ne l'apprécient pas". "Elle pourrait, conclut le journal, être comme Bernadette Chirac en 2002, un agent électoral majeur dans la nouvelle campagne de son mari, une arme de séduction massive". Fin de citation.

Les députés travaillent moins que sous Hollande

À lire également ce matin cette enquête sur le travail des députés. Vous le savez certains d'entre eux se sont plaints cette semaine du rythme effréné. Et bien Le Figaro a fouillé dans ses archives. Et le bilan est sans appel. Ils travaillaient plus sous François Hollande. 1052 heures par exemple dans l'hémicycle en 2012/2013 entre octobre et mai. 1052 heures contre 967 pour la même période de cette année.



C'est en revanche, écrit Le Figaro, beaucoup plus que sous Nicolas Sarkozy. À l'époque les députés avaient passé 650 heures sur les bancs de l'assemblée. Quant au nombre de réunions, pas beaucoup de différences visiblement avec les précédentes législatures. 30 en moyenne par semaine pour les députés actuels, contre 29 pour ceux de la précédente assemblée.



De quoi redonner le sourire à certains anciens. François Cornut Gentille, député LR depuis 1993 ironise. "Ceux qui, issus de la société civile, croyaient que nous députés du vieux monde, ne fichions rien, découvrent enfin que le travail de député c'est prenant et difficile".

Les Champs Élysées transformés en cinéma

La folie des grandeurs, Les Visiteurs, La gloire de mon père. Quel point commun entre ces 3 films ? Et bien l'un d'eux sera projeté sur grand écran sous l'Arc de Triomphe le 1er juillet prochain, à 20h. À l'occasion de la fête du cinéma les Champs Élysées vont en effet se transformer en cinéma en plein air. Cinéma géant, avec un écran de pas moins de 180 m². 1700 transats seront installés pour les spectateurs



Vous avez, dit ce matin Le Parisien, jusqu'au 15 juin pour choisir lequel de ces films sera retenu. L'annonce se fera le 22 juin. Les petits chanceux qui pourront assister à la projection eux seront désignés par tirage au sort. Espérons juste que d'ici là le temps s'améliore.