Victoria Abril et Jean-Baptiste Maunier dans A La Bonne Heure

publié le 17/01/2018 à 12:30

La comédie Paprika signe le grand retour de Victoria Abril sur les planches ! Dans cette pièce écrite par Pierre Palmade, celle qui connait le succès à la télévision avec la série Clem (TF1) donne notamment la réplique à Jean-Baptiste Maunier (Les choristes) mais aussi Julien Cafaro, Prisca Desmarez et Jules Dousset. Le spectacle se jouera au Théâtre de la Madeleine à Paris à partir du 27 janvier prochain.

"Paprika" de Pierre Palmade avec Victoria Abril et Jean-Baptiste Maunier au Théâtre de la Madeleine

L'histoire : Eva (Victoria Abril) est une femme très indépendante et douée d’un certain sens de la fête. Lorsqu’un matin, Luc (Jean-Baptiste Maunier), un beau jeune homme qui prétend être son fils, sonne à sa porte, elle n’ose pas lui avouer son identité. Commence alors un enchaînement de mensonges qu’elle va avoir du mal à gérer. D’une part, grâce à son concierge qui lui voue un amour aveugle et platonique, d’autre part malgré la bonne volonté de sa meilleure amie stripteaseuse et gaffeuse, tout cela agrémenté d’un pompier bien trop sexy. C’est certain, ça ne va pas manquer de piquant !

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

