Jean-Baptiste Maunier de retour avec son premier album, "Nuits Revolver"

publié le 20/12/2017 à 11:39

Ils sont tous les deux des fidèles de la troupe des Enfoirés. Ils ont tous les deux privilégié leurs carrières d'acteurs ces dernières années. Lorie Pester et Jean-Baptiste Maunier viennent de publier leurs nouveaux disques.



L'album de Jean-Baptiste Maunier s'appelle "Nuits Revolver". C'est son tout premier enregistrement. Treize ans après Les Choristes, le chanteur - qui fêtera bientôt ses 26 ans - sort enfin un disque solo. 12 morceaux. Une pop très années 80. Après plusieurs films et des débuts réussis au théâtre, Jean-Baptiste Maunier a fini par se réconcilier avec la musique. "Elle m'a un peu quittée notamment dans la période de la mue. Je crois que j'ai mis du temps à faire le deuil de ma voix d'enfant", explique Jean-Baptiste Maunier au micro de RTL.

"Ça m'a un peu chamboulé. (...) Chaque année, l'envie revenait avec Les Enfoirés mais je ne me considérais pas comme un chanteur. Jean-Jacques Goldman et Patrick Fiori me demandaient : 'Est-ce que tu vas refaire de la musique ?', raconte-t-il. Ils ont planté cette petite graine dans ma tête. (...) Je voulais attendre de savoir ce que je voulais devenir mais j'ai toujours été très pop et très rock".

La nuit et le sommeil

Avec ce premier album, Jean-Baptiste Maunier tourne la lourde page des Choristes. Il s'affirme dans ce disque - produit par Quentin Bachelet - et dans lequel il coécrit plusieurs titres. Il y chante son besoin de voyages avec notamment la chanson Sailor et Lula, nom d'un film de David Lynch sorti l'année de sa naissance (1990). Et, c'est surtout la thématique de la nuit et du sommeil qui sert de fil-rouge.



Nuits Revolver, le premier album de Jean-Baptiste Maunier, vient de sortir. Pas de concerts prévus pour le moment mais il sera à l'affiche de Paprika de Pierre Palmade, avec Victoria Abril, dès le 26 janvier au Théâtre de la Madeleine, à Paris.

Lorie Pester sort "Les Choses de la vie"

Lorie vient quant à elle de publier son huitième album. Un disque intitulé Les Choses de la vie et qui arrive six ans après ses dernières chansons inédites. Elle revient avec douze morceaux très épurés. Après avoir publié six albums en dix ans, écoulés à huit millions d'exemplaires, Lorie a eu envie de lever le pied.



Ce nouvel album de Lorie marque une véritable rupture avec son répertoire. À 35 ans, elle a rangé au placard son costume de chanteuse pour enfants. Place à des textes plus autobiographiques. L'envie de maternité ou la jalousie par exemple. Un disque qu'elle a voulu plus authentique. Le titre de l'album, Les Choses de la vie, est aussi un clin d’œil à Claude Sautet.