"La sonate à Bridgetower" sort de l'oubli le musicien George Bridgetower

"La sonate à Bridgetower",est l'une des réussites de l'abondante rentrée littéraire de janvier, un roman qui sort de l'oubli un jeune musicien étonnant.

par Bernard Lehut publié le 11/01/2017 à 10:40

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

George Bridgetower est un violoniste prodige. Dès l'âge de 8 ans, ce surdoué de l'archet donne des concerts qui enthousiasment le public. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et dans cette Europe encore esclavagiste, cet élève du plus grand compositeur de l'époque, Haydn, est noir. Avec son père, originaire de la Barbade, George Bridgetower débarque à Paris pour une tournée triomphale.



Là, il va rencontrer d'autres frères de couleur. Emmanuel Dongala, l'auteur de La sonate à Bridgetower explique pourquoi il s'est intéressé à cet artiste noir : "Quand on parle des Noirs ou des métis en Europe on parle des esclaves, des domestiques, or il y avait une élite africaine et surtout métisse qui évoluait dans le milieu des aristocrates dans les cours européennes et dont on parle très peu".



Il faut préciser que George Bridgetower arrive à Paris en avril 1789 en pleine effervescence pré-révolutionnaire, l'occasion pour Emmanuel Dongala de lui faire croiser toutes les célébrités de l'époque et les futurs héros de la Révolution. Avec son père, Bridgetower assiste à la prise de la Bastille puis ils quittent prudemment la France pour Londres, nouvelle étape, nouveau triomphe avant Vienne où Bridgetower devient l'ami de Beethoven.

Une brouille avec Beethoven

C'est là que le musicien surdoué va rater son rendez-vous avec la postérité. Son nom aurait dû rester attaché à l'un des chefs-d'oeuvre de Beethoven, la Sonate à Kreutzer. Cette sonate, Beethoven la compose pour son jeune ami Bridgetower. Ils la créent sur scène ensemble à Vienne et la salle est subjuguée. Le soir même, Beethoven qui avait la réputation d'avoir un caractère épouvantable et dont Emmanuel Dongala dresse un formidable portrait, se fâche avec Bridgetower. La sonate ne portera jamais le nom du musicien prodige car Beethoven la dédicace à un autre violoniste, Kreutzer.



Et voilà comment le pauvre Bridgetower est tombé dans l'oubli. On ne remerciera jamais assez Emmanuel Dongala de redonner tout l'éclat qu'il mérite au premier violoniste noir de l'Histoire dans ce roman édifiant et passionnant. La sonate à Bridgetower est édité par Actes Sud.