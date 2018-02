Jennifer Aniston et Justin Theroux se séparent après deux ans de mariage

publié le 16/02/2018 à 04:54

C'est fini entre les stars Jennifer Aniston et Justin Theroux. Le couple se sépare après deux ans de mariage. C'est ce que les deux acteurs ont annoncé dans un communiqué dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 février.



Le duo, qui partageait une demeure dans le quartier pour multi-millionnaires de Bel Air à Los Angeles, s'était rencontré en 2008 et avait commencé une relation amoureuse en 2011. "De façon à couper court aux rumeurs, nous avons décidé d'annoncer notre séparation", déclare le couple dans ce communiqué, parlant d'une "décision conjointe et prise avec amour à la fin de l'an dernier. Nous sommes deux meilleurs amis qui avons décidé de nous séparer comme couple mais souhaitons continuer à célébrer notre amitié". C'était le second mariage de l'ex-star de la série culte Friends.



Jennifer Aniston avait déjà convolé avec Brad Pitt en 2000, formant à l'époque avec lui l'un des couples les plus glamour de Hollywood. Ils ont divorcé en 2005 après que le sex-symbole l'ait quittée pour Angelina Jolie, dont il est à présent séparé. Justin Theroux (Miami Vice, La fille du train, Mulholland Drive, et star de la série The Leftovers), a partagé la vie de la styliste Heidi Bivens pendant quatorze ans avant de rencontrer Jennifer Aniston.

Il n'en fallait pas moins à certains internautes pour s'imaginer un retour de flammes entre Jennifer Aniston et Brad Pitt. "Jennifer Aniston et Justin Theroux viennent d’annoncer leur séparation. Je me demande s’i elle a parlé récemment avec Brad Pitt parlé", se questionne un internaute.

Jennifer Aniston and Justin Theroux have announced they are separating. I’m curious if her and Brad Pitt have talked recently. ¿ — Anthony Dominic (@alloveranthony) 15 février 2018