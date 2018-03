Audiences TV : Triomphe de "La Vengeance aux yeux clairs" sur TF1

publié le 30/09/2016 à 09:29

La fin a sonné pour La Vengeance aux yeux clairs, nouvelle mini-série phénomène de TF1, adaptée du roman du même nom. Les 7e et 8e épisodes, les derniers de cette première saison très suivie avec Laëtitia Milot dans le rôle principal, ont été diffusés jeudi 29 septembre sur TF1, et ont rassemblé 6,1 millions d'accros, soit 25,3% de part d'audience. Très loin derrière, on retrouve France 2 avec un numéro d'Envoyé Spécial très attendu puisqu'il a diffusé le fameux reportage sur l'Affaire Bygmalion qui a créé tant de remous au sein de France Télévisions. 2,9 millions de téléspectateurs l'ont regardé, soit 16% de part d'audience.



M6 grimpe sur la 3e marche du podium avec sa série policière Esprits Criminels, qui a aussi été sujette à polémiques internes récemment avec le départ d'un de ses acteurs pour violences à l'égard d'un membre de l'équipe. 2,6 millions de fidèles étaient au rendez-vous, soit 10,7% de part d'audience. Enfin, 1,8 million de personnes ont regardé le western culte Les 7 Mercenaires sur France 3, soit 8,3% de part d'audience.