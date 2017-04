Pierre Richard et Yaniss Lespert sont les invités de de Stéphane Bern

publié le 04/04/2017 à 10:37

Le 12 avril prochain, Stéphane Robelin sortira sa nouvelle comédie intitulée Un profil pour deux. Le film, sélectionné au dernier Festival de l'Alpe d'Huez, met en scène Pierre Richard, Yaniss Lespert et Fanny Valette dans une histoire d'amour 2.0.



"Un profil pour deux" de Stéphane Robelin avec Pierre Richard et Yaniss Lespert

L'histoire : Pierre (Pierre Richard), veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex (Yaniss Lespert), un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Un profil pour deux" Bande-annonce (2017)

