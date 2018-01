Ricky Martin a épousé son compagnon Jwan Yosef

Ricky Martin et Jwan Yosef, le 8 janvier 2018

publié le 11/01/2018 à 18:38

Le chanteur Ricky Martin, star de la musique latino-américaine, a révélé en marge de la promotion de la série The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story qu'il s'était marié avec son compagnon Jwan Yosef. "Je suis un mari", a-t-il déclaré mercredi 10 janvier sur la chaîne de télévision E! sans préciser la date de la cérémonie. "Nous allons faire une grosse fête dans quelques mois", a-t-il ajouté.



Âgé de 46 ans, l'interprète Livin' La Vida Loca a commencé sa liaison avec Jwan Yosef, 33 ans, un artiste suédois d'origine syrienne, en 2016. Le couple avait annoncé ses fiançailles en novembre et vit à Los Angeles depuis quelques mois.

"Nous avons échangé des vœux, nous nous sommes tout promis, avons signé tous les papiers qu'il fallait signer, le contrat de mariage et tout le reste", a-t-il déclaré. Récompensé par deux Grammy Awards, les célèbres prix de la musique américaine, Ricky Martin est l'une des star latino-américaines les plus populaires qui doit sa première gloire à son tube planétaire María.