Retour de Valérie Mairesse et Laurent Baffie

publié le 30/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui dans son caractère comme dans son physique, soutient bien ce qu'elle avance.

…Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui anime les maternelles et qui vient ici pour cotoyer des primaires.

…Agathe Lecaron



Une Grosse Tête qui a regardé sa fiancé tout l'été pour pouvoir regarder le PSG tout le reste de l'année.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui remplit les théâtres et vide les Jardilands.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui maltraite les humains quand ils sont bêtes mais jamais il ne maltraiterait une bête parce qu'il est humain.

… Laurent Baffie

Une Grosse Tête qui frappe toujours 3 coups avant d'ouvrir ses rideaux.

… Francis Huster



Laurent Baffie lors de l'émission des 50 ans de RTL



