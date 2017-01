Vendredi 6 janvier, les téléspectateurs ont le choix entre un divertissement plein d'humour et une série française à succès.

par Isabelle Morini-Bosc , Benjamin Pierret publié le 06/01/2017 à 19:14

C'est une soirée placée sous le signe du rire qui s'annonce sur TF1. À 20h55 vendredi 6 janvier, la première chaîne diffuse Les Invisibles, un programme dans lequel des personnalités acceptent de se faire piéger en caméra cachée. À bord d'une péniche, l'animateur Arthur recevra les piégeurs et les piégés pour visionner les images avec eux. Et de beaux noms figurent parmi les participants : Valérie Damidot, Caroline Receveur, Fauve Hautot, Laury Thilleman ou encore Kamel Le Magicien seront de la partie.



Les sériephiles préféreront se brancher sur la deuxième chaîne, où le capitaine de police lyonnais Kader Cherif reprend du service. France 2 diffuse le premier épisode de la saison 4 de Cherif, le représentant des forces de l'ordre amoureux de sa partenaire psycho-rigide Adeline Briard. À la fin de la saison 3, il lui arrachait un baiser fougueux pour l'empêcher de partir à Paris avec un beau pompier. Sept mois plus tard, les fans pourront enfin découvrir la suite de leurs aventures, toujours aussi attachantes et réussies.