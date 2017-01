M6 diffuse ce soir l'adaptation de l'émission américaine "Saturday Night Live", "The Collection" sur France 3 et "Section de recherches" sur TF1.

05/01/2017

Au programme de ce jeudi 5 janvier, France 3 diffuse The Collection, un feuilleton sur la haute couture. TF1 propose quant-à elle le premier épisode de la onzième saison de Section de recherches. Une série McGyver qui a survécu à tout et qui bat toujours des records d'audience.



Et c'est M6 qui crée l'événement, en diffusant le Saturday Night Live, présenté par Gad Elmaleh. La chaîne innove encore, en adaptant le show nocturne hebdomadaire de la chaine NBC soit le SNL. Trois lettres qui représentent 40 ans d'humour à la télé américaine. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter si on en juge par le succès qu'obtient Alec Baldwin avec ses imitations ravageuses de Donald Trump. L'émission revisite toute l'actualité avec des humoristes, des comédiens, des invités.



Et les Américains ont choisi Gad Elmaleh pour la première de leur émission en France. L'humoriste sera évidemment entouré de ses amis, tous ses amis, Kev Adams, Jamel, Ahmed Sylla ou Vianney, pour traiter et maltraiter l'actualité française, à la française.