publié le 07/04/2017 à 16:37

Ce vendredi 7 avril, France 2 consacre une émission spéciale de deux heures à Charles Aznavour. Tout en images et en archives, on n’apprend pas grand chose mais l'émission permet de revoir des pépites, comme le moment où Charles Aznavour chante du Charles Trénet avec Georges Brassens.



L’événement du week-end c’est le retour de Richard Bohringer samedi 8 avril sur France 3 à 20h55 dans le téléfilm Tensions sur le Cap Corse . L'intrigue est solide, une femme commandant revient en corse enquêter sur le meurtre d'un mafieux retrouvé noyé. C’est une enquête qui la ramène 30 ans en arrière, son père ayant jadis enquêté sur la victime. La fliquette est jouée par Amira Casar, et on retrouve dans le rôle de son adjoint le savoureux Philippe Corti.

Mais ce téléfilm marque donc le retour de Richard Bohringer en père douloureux fâché avec sa fille depuis la mort par noyade du frère jumeau de la jeune femme. Il a peu de dialogues mais beaucoup de présence. Il n’avait pas tourné pour la télévision depuis six ou sept ans. Et revenir avec un polar, il adore, lui qui a souvent été flic à l'écran. Richard Bohringer entend bien refaire de la télévision, tout en ayant désormais conscience qu'il y a un avant et un après, qu'il doit faire attention.