Programme TV : ce soir, "Une famille formidable" ou "La forêt"

publié le 21/11/2017 à 17:10

Ce soir, TF1 renoue avec sa saga phare Une famille formidable. Qui est un peu la nôtre vu qu'on suit depuis septembre 1992 le quotidien de Catherine et Jacques Beaumont, elle médecin, lui grand cuisinier, et même un maître-queux qui va le prouver en 14 saisons.



On a vu grandir leurs progénitures, des personnages apparaître, d'autres disparaître, comme Reine, la meilleure amie de Catherine. Qui, en ce début de nouveau cru, a bien du mal à supporter son égoïste de mari.



À noter aussi, le nouveau polar de France 3, La forêt. Personnage à part entière de ce programme aussi dense que le feuillage, qui commence par la disparition d'une ado dans un gros bourg où tout le monde se connait.





Trop, comme le pense le nouveau chef des gendarmes décidé à lever tous les lièvres et les sales petits secrets. Le début est prometteur, reste à savoir ce que cela donnera sur la durée.