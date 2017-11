Anny Duperey dans A La Bonne Heure

publié le 20/11/2017 à 12:30

A la télévision depuis 1992 sur TF1 ainsi que sur RTS (Suisse) et sur la RTBF (Belgique), Une famille formidable fête ses 25 ans cette année, un record de longévité ! A cette occasion, la série revient avec un livre mais aussi une 14ème saison diffusée les 21, 28 novembre et 5 décembre prochains. Plus qu'une série à succès, il s'agit aujourd'hui d'un véritable phénomène de société !

"Une famille formidable - 25 ans !" chez Michel Lafon

17 septembre 1992. Les téléspectateurs font la connaissance de Catherine (Anny Duperey) et Jacques Beaumont (Bernard Le Coq). Elle est pédiatre, lui est critique gastronomique. Ils sont les heureux parents d’Audrey, 21 ans, étudiante en chimie, Nicolas, 18 ans, qui prépare son bac, et Frédérique, 12 ans, la pipelette de la famille… Des jumeaux, Manon et Jérémie, viendront bientôt compléter ce réjouissant tableau.

25 ans plus tard, Audrey a délaissé les éprouvettes pour une boule de cristal, Nicolas est un peintre reconnu et Frédérique, paraplégique depuis un accident de scooter, poursuit vaillamment une activité de vigneronne et s’apprête à mettre au monde son deuxième enfant. Quant à Manon et Jérémie, respectivement médecin et boulanger-pâtissier (au côté de José, l’enfant « surprise » de Jacques), ils suivent avec succès les traces de leurs parents. Ceux-ci, toujours soudés malgré tant et tant d’orages, vivent une retraite pour le moins animée, rythmée par les péripéties incessantes d’une tribu désormais amplement élargie. Mariages, naissances, coming-out, adultère, divorces, retrouvailles…





Chez les Beaumont, les rebondissements ne manquent pas et, depuis un quart de siècle, des millions de téléspectateurs se passionnent pour leurs aventures ! Il faut dire que leurs personnalités sont trempées à l’encre tantôt bleue tantôt noire de Joël Santoni, le père de la série. N’occultant pas plus les défauts que les qualités de ses personnages, celui-ci s’attache in fine à tous les « sauver », quelles qu’aient été leurs sorties de route et leurs zones d’ombre. Une philosophie lumineuse portée par le couple Anny Dyperey – Bernard Le Coq dont la complicité transparaît à chaque scène et qui, comme immunisés par une infantilité assumée, n’ont pris de rides que du sourire. Portraits, témoignages, secrets de tournage… Célébrons ensemble l’anniversaire de cette famille décidément formidable dont les tribulations ont suivi de près, quand elles ne les ont pas anticipées, les nombreuses évolutions de notre société.



> "Une famille formidable" - 25 ans !

La vie rêvée d'Anny Duperey

Le 2 novembre dernier, Anny Duperey a publié Le rêve de ma mère aux éditions du Seuil. A travers cet ouvrage, la comédienne raconte qu’elle avait presque 9 ans lorsqu’elle a trouvé ses parents morts, asphyxiés dans leur salle de bains, et se posent des questions : Quels avaient été les rêves de sa jeune mère, presque inconnue et si tôt disparue ? Comment nos morts vivent-ils en nous ? La puissance de leurs rêves inaccomplis peut-elle nous influencer obscurément, et mener notre vie sans même que l’on s’en rende compte ?



"Le rêve de ma mère" d'Anny Duperey (Seuil)

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

