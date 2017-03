publié le 29/03/2017 à 18:59

Dixième semaine pour Top Chef ! Le principe de la guerre des chefs (Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest), qui ont chacun une brigade de candidats, plaît au public. Et la diffusion le mercredi aussi puisque Top Chef a progressé de 25% (soit plus de 3,2 millions de fidèles), sans oublier le succès en télé de rattrapage, qui a connu un bond de 600.000 curieux. Après l'élimination d'Alexis la semaine dernière, ce mercredi 29 mars la difficulté sera pour les jeunes de cuisiner pour leurs mentors qui vont les juger à l'aveugle.



À noter également ce mercredi 29 mars, à 21h sur Canal +, Catherine et Liliane seront à l'honneur. Qui ignore encore les deux secrétaires apparues dans Le Petit Journal et jouées par Alex Lutz et Bruno Sanches ? Ils avaient envie de se faire une scène, d'où une représentation unique, salle Pleyel à Paris, le 11 février dernier et retransmise ce mercredi. L'exercice est difficile, le résultat inégal, mais on est finalement emporté.