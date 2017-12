publié le 19/12/2017 à 20:07

On signale d'abord sur TF1 la suite de la diffusion de la prélogie Star Wars. Après l'Episode I, La Menace Fantôme, vous retrouverez Anakin Skywalker, les Sith et les Jedi dans l'Episode II, L'Attaque des Clones.



Mardi dernier, il y avait 200.000 téléspectateurs d'écart seulement entre Crime à Martigue, sur France 3, et Star Wars : La Menace Fantôme, sur TF1. On verra ce soir, avec l'arrivée d'une nouvelle enquêtrice, Isabelle Gélinas, moins trash que Marleau, moins policée et plus polissonne que Julie Lescaut ; ça s'appelle Crimes parfaits, parce que, comme dans Columbo, tout commence par un crime a priori parfait.

Ce soir, un producteur de musique assassine froidement son artiste vedette qui voulait le quitter professionnellement. Notre Agnès a 52 minutes pour tout dévoiler, et elle note rapidement que le décès booste les ventes de CDS du défunt.

Les Grosses Têtes

Il y aura aussi l’adaptation des Grosses Têtes sur France 2. On les aime en radio, mais aussi en télé. Caroline Diament, Michelle Bernier, Laurent Baffie, Jean-Fi, Bernard Mabille, Chantal Ladesou, Florian Gazan, etc...Ne loupez pas la séquence où Philippe Manoeuvre se livre à une défense vibrante des chants de Noël. C'est bien filmé, c'est à 20h55 sur la France 2.



On signale enfin sur C8 le bon document que Laurent Boyer a consacré au phénomène Kev Adams, "jeune coq et coqueluche des jeunes".