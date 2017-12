Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn dans "La Menace Fantôme"

publié le 13/12/2017 à 09:45

La sortie en salles de Star Wars 8, mercredi 13 décembre, a donné l'idée à TF1 de dégainer les sept premiers épisodes de la saga culte tous les mardis en prime. À quelques heures de la première séance du nouveau volet de la marque créée par George Lucas, Star Wars Épisode I : La Menace fantôme a fédéré 5,029 millions de fans, soit 23,1% de part d'audience, selon les chiffres de Médiamétrie. Le film, sorti en 1999, permet à la Une de retrouver la tête des audiences le mardi.



France 3 est en embuscade avec la rediffusion d'un épisode de sa série à succès, Crime à.... Pour l'occasion, Florence Pernel et Vincent Winterhalter étaient réunis à Martigues. Une fois encore, le succès de la série française ne se dément pas. 4,815 millions de téléspectateurs se sont passionné pour l'intrigue, soit 19,3% de part d'audience.

M6 s'offre le podium avec la finale de son concours gourmand, Le Meilleur Pâtissier. Présenté par Julia Vignali, l'ultime numéro a fait saliver 3,074 millions de Français, soit 14,3% de part d'audience. En une semaine, la Six gagne 600.000 téléspectateurs et plus de trois points de part d'audience.

France 2 consacrait sa soirée à l'information. Laurent Delahousse proposait aux téléspectateurs de découvrir La Syrie de Bachar al-Assad. Le documentaire a intéressé 1,708 million de curieux, soit 7,2% de part d'audience. Sur la TNT, NT1 se distingue avec la diffusion du film culte avec Louis de Funès, Le Grand Restaurant. 989.000 nostalgiques du film multi-rediffusé étaient au rendez-vous, ce qui représente 4% du public.