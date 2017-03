publié le 01/03/2017 à 19:04

La Coupe de France d'un côté, un polar de l'autre. C'est le programme télévisé de ce mercredi 1er mars. Sur France 3 est diffusée la rencontre loin d'être amicale entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Pour ceux qui ne s'intéressent pas au foot, ils pourront découvrir un téléfilm avec Olivier Marchal et Michaël Young, à partir de 21 heures sur France 2.



Mon frère bien aimé raconte le succès de Mathias (Michaël Young), jeune chef des chantiers navals de Saint-Nazaire. Pour lui, tout baigne grâce à son frère (Olivier Marchal) qui s'est toujours sacrifié pour lui, et le jeune industriel a beau avoir une femme splendide, il veut que son frangin lui prête son appartement pour batifoler. Hélas, la jeune femme est tuée accidentellement, a priori. Mathias appelle son frère pour jouer les nettoyeurs. Jusqu'où l’aîné ira-t-il par amour fraternel ?

"Le tandem est assez inattendu (...) Dès les premières minutes on est pris dans le film", défend Olivier Marchal à RTL, lui qui voudrait tourner plus de comédies. Mon frère bien aimé est un super téléfilm, à part la fin dérangeante qui appelle une suite. Le plus, c'est effectivement Michaël Young qu'on imaginait davantage sur NRJ12 que dans un unitaire sérieux.



"C'est vrai que c'est assez surprenant de nous mettre tous les deux ensemble. En fait, quand tu nous vois à l'écran, on se dit que c'est d'une évidence... Ça me fait du bien d'aller dans d'autres univers. C'est un vrai rôle dramatique", confie l'acteur.