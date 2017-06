Programme TV : ce soir, "Meurtres au paradis" et "Esprits Criminels"

publié le 05/06/2017 à 18:26

Sur France 2 pour ce 5 juin, on note le retour de Meurtres au paradis. Cette série née en 2010 montrait l'arrivée aux Antilles d'Humphrey Goodman, un flic anglais surdoué mais psychorigide, qui détestait la chaleur, les îles, l'exotisme, le soleil et les Français, très nombreux sur l'île. Il enquêtait en costume noir entre 2 tasses de thé et le contraste était formidable. L'acteur ayant fait caprice sur caprice, il a, hélas, dut être remplacé par un autre anglais, Kris Marshall, aussi blond qu'il était brun, aussi négligé qu'il était "select", mais tout aussi efficace sous ses airs nunuche grand duduche.





Ce soir par exemple dans Meurtres au paradis un spécialiste des volcans est retrouvé mort d'une crise cardiaque au petit matin, près du cratère, mais notre limier anglais note tout de suite le détail qui cloche : il manque une torche à la victime qui aurait escaladé un volcan en pleine nuit. Rendez-vous à 21h05 pour la suite de l'enquête.

"Esprits Criminels" sur TF1

Mais en face sur TF1, autre ton pour un polar noir, la nouvelle saison des Esprits criminels, qui voit le départ de l'acteur Shemar Moore et l'arrivée du beau gosse remplaçant Adam Rodriguez des Experts : Miami. Il part juste après THE héros joué par Thomas Gibson, l'acteur ayant frappé un scénariste, il a été viré séance tenante et remplacé par Paget Brewster, alias Prentis qui revient.

Vous ne connaissez pas et vous vous vous en fichez, mais c'est une série encore assez culte pour que les USA la prolongent d'un saison, la 13ème. Ce soir, 13 tueurs en série se sont évadés et un franc-tireur aide nos spécialistes tandis que le chef essaie de le convaincre de les rejoindre.



On termine par la onzième cérémonie des Gérard de la télévision ce soir sur Paris Première à 20h50. Elle se déroule en direct du Grand Point-Virgule à Paris. Les Gérard récompensent chaque année le pire de la télévision. Tout le monde y passe, c'est l’occasion de faire de l'humour.