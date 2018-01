publié le 11/01/2018 à 18:43

Le 11 janvier sera la soirée du match des séries. On démarre avec Les Innocents sur TF1. Ce sont deux garçons ados qui, alors qu'ils flirtent dans une cabane en forêt, sont témoins d'un triple meurtre par un tueur incarné par Tomer Sisley qui, pas de bol pour les jeunes, comprend qu'il y a des témoins et voit l'un des 2 ados.



Commence une enquête menée par Odile Vuillemin, la tante de l'un des deux ados qui se taisent. Son travail est compliqué par l'arrivée sur la scène de crime de 2 policiers sous pression : l'une des victimes était leur indic, infiltré parmi ces narcotrafiquants.

Cette fiction réussie, adaptée d'un format norvégien, est forcément plus lumineuse vu que c'est tourné dans les Pyrénées. Là, même après Noël, ça sent encore le sapin. Et sur M6 aussi ça sent le sapin, avec cette fois Code Black.

Ce terme médical désigne dans un hôpital, un afflux de patients trop important pour les capacités d'accueil et de soins de l'établissement. Il y en a normalement 5 par an, 300 dans l'hôpital Angels Memorial de Los Angeles, cette série réaliste est inspirée d'un documentaire. Ça fait tourner les sangs, mais c'est formidable. c'est un pari d'audience, le médical fait peu recette.

Arte diffuse "Aurore" avec Élodie Bouchez

La réalisatrice Laetitia Masson (La Repentie) signe Aurore, un impressionnant feuilleton en 3 parties. Aurore c'est une fillette qui, à 10 ans, tue accidentellement un gamin qui refuse de lui donner des gâteaux. Elle serre trop, et ça sert le cœur. 20 ans après, elle est mariée, mais elle ignore que la sœur de la petite victime la recherche pour la tuer. C'est fort, c'est avec Elodie Bouchez, là encore, ce n'est pas Rigoletto, mais c'est à voir.



Enfin sur France 2, François Lenglet est dans L'angle éco à 23h. Est-ce la fin de l'indépendance alimentaire française ? François Lenglet nous dit si on a des raisons de ne pas être dans notre assiette, et c'est passionnant. Il vous a parlé des paysans de Haute-Marne délocalisés en Ukraine, mais il y a aussi la vanille, au prix multiplié par 10 en 3 ans, la sauce tomate devenue chinoise et qui en rougit. La Chine qui est par ailleurs la vache à lait des Normands, vous verrez pourquoi.