publié le 23/11/2017 à 18:01

Jeudi 23 novembre, TF1 compte bien truster les audiences avec sa nouvelle fiction, Le Tueur du Lac. Qui n’est autre que la suite de Le Mystère du lac. Dans les épisodes de ce soir, Lise avoue à Clovis qu’elle a découvert sa double vie. Et le met à la porte dans la foulée. Mais au-delà des déboires sentimentaux, l’enquête sur le tueur en série continue.



Au gré des épisodes, la série se fait plus sombre et gagne en intensité. La commandante Diane Varella (interprétée avec brio par Romane Bohringer) reprend l’affaire avec poigne et ajoute un peu de sel à l’enquête.

Les spectateurs à la fibre historique privilégieront sans doute la troisième chaîne. En effet, France 3 poursuit la diffusion de la septième saison de sa fiction historique Un village français.





Dans les épisodes de ce soir, Daniel décide d’accompagner Hortense dans une institution spécialisée. Elle serait atteinte d’une démence paranoïde. Si le rythme est assez irrégulier, la série reste poignante avec ses personnages aussi touchants qu’attachants.