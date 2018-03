publié le 27/06/2016 à 18:45

Ce lundi 27 juin, les amateurs de ballon rond se retrouvent devant l'une des affiches les plus inattendues des 8e de finale de l'Euro 2016. L'Angleterre affronte l'Islande, à partir de 21 heures sur M6. Ensuite, en deuxième partie de soirée, les téléspectateurs pourront découvrir un nouveau volet de Cash Investigation sur sur France 2.



À quelques mois des Jeux Olympiques de Rio, Élise Lucet et son enquêtrice Sophie Legal, parlent du plus gros tabou et scandale du monde sportif : le dopage. L'émission se concentre principalement sur le "docteur Mabuse", de son vrai nom Bernard Sainz n'a jamais été condamné pour faits de dopage. Or, l'équipe de l'émission peut prouver le contraire.



Un "Cash Investigation" spécial sur le dopage

"C'est vraiment une enquête qu'on a menée pendant de longs mois, sur un personnage pour le coup qui officie dans plusieurs sports. Il est très connu dans le peloton. Depuis 40 ans, son nom a été cité de nombreuses fois dans des affaires de dopage", explique Élise Lucet. Les équipes de l'émission ont eu accès à une clef USB qui leur a permis de mener à bien le reportage : "Elle contient des échanges de mails, de conseils et en fait, c'étaient des codes pour parler de dopage", poursuit la journaliste. Rendez-vous à 22h40 pour en savoir plus.