publié le 01/06/2017 à 20:14

Comme tous les ans depuis 2014, le prix Philippe Chaffanjon récompense deux reportages de terrain. Les candidats avaient jusqu'à mi-décembre pour soumettre leurs productions. Celles-ci ont été présentées à un jury de professionnels qui a distingué une réalisation, publiée courant de l'année 2016, sur un site français et une autre sur un site haïtien.





Pour cette édition 2017, le prix du reportage multimédia français a été attribué à Prune Antoine, Gil Skorwid et Jan Zappner pour Les bruits de la guerre en plein cœur de l’Europe publié sur le site de Médiapart en juillet 2016. Le prix du reportage multimédia haïtien a lui été attribué à Robenson Henry pour l'article Le prix d'une pièce d'identité sur le site de Radio Kiskeya en novembre 2016.

Pour le reportage français, le jury a salué "la capacité des auteurs à mettre en lumière et en relief un sujet aussi complexe qu’essentiel dans le contexte géopolitique actuel" avant de récompenser "l’écriture pédagogique, l’enquête journalistique et le choix de l’angle original" pour le reportage haïtien.

Guerre et identité au menu

Les bruits de la guerre au cœur de l’Europe est un reportage sans frontière, de trois journalistes de nationalités différentes : française, allemande et lituanienne pour une incursion dans trois pays différents : l'enclave russe de Kaliningrad, en Lituanie et en Pologne. L'idée étant dès lors de comprendre comment et pourquoi, depuis l’annexion de la Crimée et la guerre hybride dans l’est de l’Ukraine, la région entière a basculé dans l’inquiétude, voir la paranoïa.



De son côté, Le prix d’une pièce d’identité est un reportage qui montre le calvaire multiforme que des millions d’haïtiens sont obligés de subir pour se procurer une carte d'identité, un extrait des archives, un passeport ou un permis de conduire.

Philippe Chaffanjon, un grand professionnel

Ce prix est l'occasion de rendre hommage à la carrière, aux valeurs et au travail de Philippe Chaffanjon. Diplômé du Centre de formation des journalistes, Philippe Chaffanjon a débuté sa carrière dans le service public en 1982 avant de rejoindre la rédaction de RTL en 1987. Il a travaillé vingt ans au sein de la radio de la rue Bayard. D'abord grand reporter, il a exercé son métier sur des conflits comme la Tchétchénie, le Rwanda ou encore le Kosovo avant de devenir rédacteur en chef en 2000, puis directeur adjoint de la rédaction en 2004. Reconnu pour son exigence et son professionnalisme, il était retourné vers le service public en 2007, d'abord à France Info puis à France Bleu en tant que directeur adjoint de Radio France et responsable du réseau national.



Philippe Chaffanjon est mort le 24 avril 2013 à l'âge de 55 ans. Quelques mois après son décès et en partenariat avec sa famille, plusieurs médias ont décidé de créer un prix qui regroupe les valeurs que défendait ce grand professionnel. RTL, Radio France, Le Point, Sud Ouest et M6 sont notamment partenaires de cette récompense qui a pour objectif de saluer le travail de terrain et le talent de journalistes français et haïtiens.



Les membres du jury

Florence Aubenas, grand reporteur au Monde, préside le jury composé de Matthieu Aron (L’Obs), Alexandre Brachet (UPIAN), Charlotte Chaffanjon (Le Point), Jacques Expert (RTL), Guillemette Faure (M le magazine du Monde), Olivier Geay (RTL), Yves Harté (Sud-Ouest), Pierre Haski (Rue 89), Jean-Paul Kauffmann (écrivain), Isabelle Labeyrie (France Info), Frank Moulin (BFM), Patrick de Saint-Exupery (Revue XXI), Fanny Stenneler (France 2), Jean-Marie Théodat (Directeur du Campus de Limonade en Haïti).