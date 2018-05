Prince : une guitare de l'artiste adjugée 225.000 dollars aux enchères

publié le 19/05/2018 à 06:02

Des dizaines d'objets et vêtements ayant appartenu à Prince se sont arrachés vendredi 18 mai aux enchères chez Julien's à New York, avec en vedette une guitare jaune "cloud" de l'artiste qui s'est adjugée 225.000 dollars, le triple de sa valeur estimée.



Le montant atteint pour cette guitare, avec laquelle Prince a joué dans le monde entier, est cependant bien en deçà des 700.000 dollars atteints par une autre guitare de l'artiste, du même modèle mais bleue turquoise: elle s'était vendue en novembre dernier, également chez Julien's.

L'autre vedette de la vente de vendredi, qui proposait plus de 150 lots, était un costume de scène bleu électrique, signé Jose Arellanes, vendu plus de 108.797 dollars. Il était estimé entre 50.000 et 70.000 dollars.

L'artiste androgyne l'avait notamment porté lors d'un concert du Nouvel An le 31 décembre 1999 avec Lenny Kravitz dans la résidence de Prince à Paisley Park, dans le Minnesota.

Près de 2 millions de dollars au total

Une dizaine d'autres tenues de scène se sont vendues au-delà de leurs estimations, dont un ensemble de l'époque de Under the Cherry Moon pour quelque 51.000 dollars. La vente, dont le montant total a avoisiné les deux millions de dollars selon Julien's, rassemblait de nombreux bijoux et accessoires du très prolixe et talentueux artiste, souvent marqués de son emblématique "Love Symbol", mais aussi plusieurs paires de bottines à talon emblématiques du chanteur, fabriquées sur mesure. Beaucoup d'objets venaient de la collection de Mayte Garcia, qui fut l'épouse du musicien de 1996 à 2000.

"Il y a un énorme appétit pour des objets de Prince depuis qu'il est mort il y a deux ans", avait indiqué avant la vente Martin Nolan, directeur exécutif de Julien's.



"Il est probable que ces objets gagneront en valeur. C'est ce qu'on constate avec Michael Jackson, neuf ans après sa disparition. Et plus de 40 ans après la mort d'Elvis, ses biens continuent à prendre de la valeur, tout comme ceux de Whitney Houston."

Une overdose de fentanyl à l'origine de sa mort

L'auteur de Purple Rain est mort le 21 avril 2016, à 57 ans, d'une overdose de fentanyl, un anti-douleur ultra-puissant qu'il aurait ingéré par erreur, faisant de lui un des visages de la crise américaine des opiacés.



En février, d'autres enchères d'objets de Prince avaient été organisées par la maison RR Auction. Un exemplaire du mythique Black Album, daté de l'année de sa sortie avortée, en 1987, avait atteint les 42.298 dollars.